Journée Nationale des Véhicules d’Époque au Creusot Le Creusot

Journée Nationale des Véhicules d’Époque au Creusot

Place Saint-Charles Le Creusot Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

Pour cette 10e édition de la Journée Nationale des Véhicules d’Époque, venez nous rejoindre au Creusot en camion, auto, voiturette, moto, cyclo, vélo… de plus de 30ans !

Une journée où l’on parle et mange mécanique ! Une buvette et différents foodtrucks et restaurants sont sur place afin de prolonger vos discussions les plus passionnantes.

Les marchands de miniatures, vendeurs de pièces et autres sont les bienvenus !

Un parking pour les véhicules sportifs et d’exception (de moins de 30 ans), pour ceux qui n’ont pas forcément un véhicule ancien ! De quoi diversifier encore plus vos curiosités.

Baptêmes possibles (et recommandés) pour partager au mieux cette passion ! .

Place Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lestabonniaux@hotmail.com

