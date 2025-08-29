Journée Nationale des Véhicules d’Époque au Creusot Le Creusot
dimanche 26 avril 2026.
Journée Nationale des Véhicules d’Époque au Creusot
Place Saint-Charles Le Creusot Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
Fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Pour cette 10e édition de la Journée Nationale des Véhicules d’Époque, venez nous rejoindre au Creusot en camion, auto, voiturette, moto, cyclo, vélo… de plus de 30ans !
Une journée où l’on parle et mange mécanique ! Une buvette et différents foodtrucks et restaurants sont sur place afin de prolonger vos discussions les plus passionnantes.
Les marchands de miniatures, vendeurs de pièces et autres sont les bienvenus !
Un parking pour les véhicules sportifs et d’exception (de moins de 30 ans), pour ceux qui n’ont pas forcément un véhicule ancien ! De quoi diversifier encore plus vos curiosités.
Baptêmes possibles (et recommandés) pour partager au mieux cette passion ! .
Place Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
