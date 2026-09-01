Conférence Les céramiques drômoises et leurs artisans du 17ème siècle à nos jours Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze
dimanche 20 septembre 2026 · Place du 8 Mai 1945 · Saint-Uze
Informations pratiques
Saint-Uze
Conférence Les céramiques drômoises et leurs artisans du 17ème siècle à nos jours
Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Conférence présentée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de l’exposition temporaire de la Maison de la Céramique Des céramiques qu’on réclame ! Les objets publicitaires en Drôme des Collines. Réservation obligatoire.
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Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 98 01 contact@territoire-ceramique.com
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English :
Lecture presented as part of European Heritage Days and the temporary exhibition at the Maison de la Céramique: “Ceramics Everyone Wants!” %BB Promotional Items in the Drôme des Collines. Reservations required.
L’événement Conférence Les céramiques drômoises et leurs artisans du 17ème siècle à nos jours Saint-Uze a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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