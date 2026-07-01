Informations pratiques

Valcourt

Conférence Les Comètes, Gardiennes de nos Origines Cosmiques

Observatoire Valcourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Tout public

Les comètes, ces astres chevelus et mystérieux, ont longtemps dérangé l’ordre officiel des choses, on les a accusé de bien des malheurs elles ont pu aussi servir d’encouragement à la guerre… etc. Pourtant, certaines civilisations anciennes ont développé une curiosité plus scientifique en notant et décrivant scrupuleusement ces phénomènes.

En Europe, il a fallu attendre le 17° siècle pour s’attaquer aux mythes divins et bousculer l’ordre du monde. De Tycho Brahé à Kepler et Edmund Halley puis, jusqu’à la mission Rosetta nous découvrirons comment la connaissance a progressé et finiront par les voir non pas comme des oiseaux de mauvais augure mais comme les probables semeuses de l’eau et des briques de la vie sur Terre. La recherche se poursuit… .

Observatoire Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 06 22 18

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English :

L’événement Conférence Les Comètes, Gardiennes de nos Origines Cosmiques Valcourt a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne