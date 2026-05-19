Conférence Les églises de Mousson Salle du Kiosque Mousson

Mousson

Conférence Les églises de Mousson

Salle du Kiosque Rue du Général Searby Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Conférence Les églises de Mousson par Gérard GIULIATO

Rendez-vous au Kiosque de Mousson, pour écouter M Gérard Giuliato, professeur émérite d’histoire et d’archéologie médiévales de l’Université de Lorraine, vous parler des différentes églises qui ont fait l’histoire de Mousson.

Entrée libre et verre de l’amitiéTout public

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Salle du Kiosque Rue du Général Searby Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 00 27 11 amisduvieuxmousson@gmail.com

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English :

Conference ? The churches of Monsoon by Gérard GIULIATO

Join us at the Mousson Bandstand to hear Gérard Giuliato, Emeritus Professor of Medieval History and Archaeology at the University of Lorraine, talk about the different churches that have shaped the history of Mousson.

Free admission and welcome drink

L’événement Conférence Les églises de Mousson Mousson a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON