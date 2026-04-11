Conférence Les époux La Garaye Salle Robert Schuman Dinan

Dinan

Conférence Les époux La Garaye

Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Les époux La Garaye : du Vitrail aux Archives

Les recherches historiques menées depuis quelques années dans le cadre de l’enquête

diocésaine en vue de la béatification de Claude Toussaint et Marie Marguerite de la Garaye ont changé considérablement notre regard sur leur vie et leur engagement en faveur des pauvres. La belle légende, racontée par un vitrail, laisse place à une histoire plus humaine et plus complexe, attestée par les archives. Conférence par le frère Jean-Marie Gueullette, dominicain, président de la commission historique du procès de béatification des époux La Garaye, auteur de la biographie Pour lebien des pauvres, Vie de Claude et Marguerite de la Garaye, Cerf, 2026.

Présentation N°1

Jean-Marie Gueullette, dominicain du couvent de Rennes a une formation initiale de médecin. Il a ensuite fait un doctorat en théologie et est titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) en histoire moderne. Il a consacré une grande partie de son activité à l’enseignement de la théologie et de l’histoire de la spiritualité, en particulier à la faculté de théologie de Lyon. Il est l’auteur de nombreux livres sur la vie spirituelle chrétienne et sur des questions éthiques. Il connait les procédures de béatification car il travaille depuis plus de trente ans sur la cause du Père Lataste, dominicain béatifié en 2012 ; c’est pourquoi l’évêque de Saint-Brieuc lui a demandé de prendre la responsabilité des recherches historiques nécessaires pour ouvrir la cause de béatification des époux La Garaye.

Présentation N°2

Jean-Marie Gueullette, dominicain du couvent de Rennes, a d’abord suivi une formation de médecin. Il a ensuite soutenu un doctorat en théologie et obtenu une habilitation à diriger des recherches (HDR) en histoire moderne. Il a consacré une grande part de son activité à l’enseignement de la théologie et de l’histoire de la spiritualité, notamment à la faculté de théologie de Lyon. Auteur de nombreux ouvrages sur la vie spirituelle chrétienne et sur diverses questions éthiques, il s’est également spécialisé

dans les procédures de béatification. Depuis plus de trente ans, il travaille en effet sur la cause du père Lataste, dominicain béatifié en 2012. Fort de cette expérience, l’évêque de Saint-Brieuc lui a confié la responsabilité des recherches historiques nécessaires à l’ouverture de la cause de béatification des époux .

Salle Robert Schuman 52 Rue Louise Weiss Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 35 41

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L’événement Conférence Les époux La Garaye Dinan a été mis à jour le 2026-04-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme