Conférence Les Expositions Universelles du XXe siècle (1900-1913) Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Informations pratiques

Châtillon-sur-Seine

Conférence Les Expositions Universelles du XXe siècle (1900-1913)

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 14:30:00

fin : 2026-10-05 16:30:00

Date(s) :

2026-10-05

Le 20ème siècle s’ouvre par l’Exposition Universelle de Paris de 1900, l’expo de tous les superlatifs 216 ha, 83 000 exposants, 43 pays représentés, 50 millions de visiteurs (plus que la totalité de la population française à l’époque !).

Elle est jumelée avec les Jeux Olympiques. C’est aussi pour Paris l’occasion de grands travaux ouverture de la 1ère ligne de métro, construction de ponts, du Grand et du Petit Palais au bas des Champs Elysées, de nouvelles gares, de nouveaux hôtels. Les nouveautés scientifiques et techniques sont largement représentées cinéma, électricité, automobiles.

Les expositions suivantes en Europe et aux Etas Unis Saint Louis, Liège, Gand, Milan, San Francisco… sont d’une moindre ampleur mais toutes cherchent à montrer le meilleur de la Belle Epoque dans leurs pays.

Biographie

Claude LYONNET est professeur honoraire, agrégé d’histoire et géographie.

Il intervient régulièrement à l’UTB de Châlons-sur-Saône, comme à l’UTB de Châtillon-sur-Seine.

Les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 89 36 00 accutb21@gmail.com

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English : Conférence Les Expositions Universelles du XXe siècle (1900-1913)

L’événement Conférence Les Expositions Universelles du XXe siècle (1900-1913) Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)