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Conférence | Les Fallas de Valencia Médiathèque de Cours-de-Pile Cours-de-Pile

Conférence | Les Fallas de Valencia Médiathèque de Cours-de-Pile Cours-de-Pile

Conférence | Les Fallas de Valencia Médiathèque de Cours-de-Pile Cours-de-Pile jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Cours-de-Pile

Adresse : 90 Route de Bergerac

Ville : 24520 Cours-de-Pile

Département : Dordogne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Cours-de-Pile

Conférence | Les Fallas de Valencia

Médiathèque de Cours-de-Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Les vacances approchent….et pour cette dernière rencontre de la saison c’est vers l’Espagne que nous nous dirigerons pour vivre les Fallas : cette fête populaire célébrée dans les rues et places de Valence.   .

Médiathèque de Cours-de-Pile 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 48 92  mediatheque.coursdepile@la-cab.fr

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English : Conférence | Les Fallas de Valencia

L’événement Conférence | Les Fallas de Valencia Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-06-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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