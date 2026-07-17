Conférence : les femmes de la Première guerre mondiale, Château de Carlux, Carlux

Informations pratiques

Conférence : les femmes de la Première guerre mondiale Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Carlux Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Au moment de la Première Guerre mondiale, la plupart des femmes ne disposaient pas du droit de vote et ne pouvaient pas servir dans des fonctions militaires combattantes. Beaucoup ont toutefois perçu le conflit comme une occasion de servir leur pays, mais aussi de gagner en autonomie et de faire progresser leurs droits.

Alors que des millions d’hommes étaient mobilisés, les femmes ont occupé de nombreux emplois dans l’industrie et l’agriculture. D’autres ont apporté leur soutien au plus près du front en tant qu’infirmières, médecins, ambulancières ou traductrices et, plus rarement, directement sur le champ de bataille.

Cette conférence reviendra sur leurs rôles, leurs engagements et les transformations sociales provoquées par la guerre.

Château de Carlux Place de la Mairie, 24370 Carlux Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 29 71 08 http://lesamisdecarlux.over-blog.com L’histoire du Château de Carlux est attachée à celle de la Vicomté de Turenne. La forteresse imposante a subi plusieurs destructions et reconstructions jusqu’au XVIe siècle.

Les vestiges actuels comportent trois terrasses :

Au sud, l’assise d’un donjon romain.

Au centre, le pied d’une tour et les ruines d’une chapelle du XIe siècle.

Au nord, trois pans de mur enserrent une terrasse avec vue panoramique sur le village.

Au nord, accès à l’intérieur par une porte au pied de la tour.

Des travaux sur les façades ont permis la sécurisation des murs et la mise en valeur du château.

La place de la condition féminine entre 1914-1918 dans nos campagnes et dans nos villes

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