Informations pratiques

Carlux

Fête des crêpes de Carlux

Au pied du château Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Fête des Crêpes à Carlux les 22 et 23 août animations, jeux, concert, DJ et courses aux ânes ! Repas périgourdin dimanche à 20 h 25 €, réservation au 06 14 61 64 31. Feu d’artifice à minuit sous réserve des autorisations. Crêpes et buvette sur place.

La traditionnelle Fête des Crêpes revient à Carlux les 22 et 23 août pour un week-end festif au pied du château ! À l’occasion des 60 ans de l’association Les Amis de Carlux, profitez de nombreuses animations jeux pour enfants, maquillage, jeux inter-villages, concert pop-rock de Sortie de Secours et soirée avec DJ Skankats le samedi. Le dimanche, place au concours de rampeau et aux incontournables courses aux ânes, avec deux départs à 19 h et 23 h. À 20 h, un repas périgourdin sera servi au château foie gras, rosbeef sauce périgourdine, pommes de terre sarladaises, rocamadour, gâteau aux noix et café. Tarif 25 €, réservation au 06 14 61 64 31. Feu d’artifice à minuit sous réserve des autorisations préfectorales. Crêpes, petite restauration et buvette sur place. Parking place des Platanes. .

Au pied du château Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 17 52

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English : Fête des crêpes de Carlux

Crêpes Festival in Carlux on August 22 and 23: entertainment, games, a concert, a DJ, and donkey races! Périgourdin dinner on Sunday at 8 p.m.: 25 ?, reservations at 06 14 61 64 31. Fireworks at midnight, subject to permits. Crepes and refreshments available on site.

L’événement Fête des crêpes de Carlux Carlux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du pays de Fénelon