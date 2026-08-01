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Fête des crêpes de Carlux Carlux

samedi 22 août 2026 · Carlux

Fête des crêpes de Carlux Carlux

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Au pied du château
Ville
24370 Carlux
Département
Dordogne
Tarif

Carlux

Fête des crêpes de Carlux

Au pied du château Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Fête des Crêpes à Carlux les 22 et 23 août animations, jeux, concert, DJ et courses aux ânes ! Repas périgourdin dimanche à 20 h 25 €, réservation au 06 14 61 64 31. Feu d’artifice à minuit sous réserve des autorisations. Crêpes et buvette sur place.
La traditionnelle Fête des Crêpes revient à Carlux les 22 et 23 août pour un week-end festif au pied du château ! À l’occasion des 60 ans de l’association Les Amis de Carlux, profitez de nombreuses animations jeux pour enfants, maquillage, jeux inter-villages, concert pop-rock de Sortie de Secours et soirée avec DJ Skankats le samedi. Le dimanche, place au concours de rampeau et aux incontournables courses aux ânes, avec deux départs à 19 h et 23 h. À 20 h, un repas périgourdin sera servi au château foie gras, rosbeef sauce périgourdine, pommes de terre sarladaises, rocamadour, gâteau aux noix et café. Tarif 25 €, réservation au 06 14 61 64 31. Feu d’artifice à minuit sous réserve des autorisations préfectorales. Crêpes, petite restauration et buvette sur place. Parking place des Platanes.   .

Au pied du château Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 17 52 

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English : Fête des crêpes de Carlux

Crêpes Festival in Carlux on August 22 and 23: entertainment, games, a concert, a DJ, and donkey races! Périgourdin dinner on Sunday at 8 p.m.: 25 ?, reservations at 06 14 61 64 31. Fireworks at midnight, subject to permits. Crepes and refreshments available on site.

L’événement Fête des crêpes de Carlux Carlux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du pays de Fénelon

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