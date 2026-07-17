Ne les oublions jamais : Carlux et la Grande Guerre, Château de Carlux, Carlux

Informations pratiques

Ne les oublions jamais : Carlux et la Grande Guerre 19 et 20 septembre Château de Carlux Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un campement composé de tentes d’époque et de différents stands consacrés aux postes de secours, à la photographie et à son impact durant la Première Guerre mondiale, à l’aviation, aux marraines de guerre, à l’équipement du poilu, à l’artisanat de tranchée et à l’artillerie.

Château de Carlux Place de la Mairie, 24370 Carlux Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 29 71 08 http://lesamisdecarlux.over-blog.com L’histoire du Château de Carlux est attachée à celle de la Vicomté de Turenne. La forteresse imposante a subi plusieurs destructions et reconstructions jusqu’au XVIe siècle.

Les vestiges actuels comportent trois terrasses :

Au sud, l’assise d’un donjon romain.

Au centre, le pied d’une tour et les ruines d’une chapelle du XIe siècle.

Au nord, trois pans de mur enserrent une terrasse avec vue panoramique sur le village.

Au nord, accès à l’intérieur par une porte au pied de la tour.

Des travaux sur les façades ont permis la sécurisation des murs et la mise en valeur du château.

Reconstitution des activités de la première guerre mondiale avec ateliers, habits d’époque, tirs, photographies, hôpital de campagne etc… au cœur du château de Carlux, un village qui a payé un plus…

©sur les traces du passé