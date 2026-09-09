Conférence : « les forges de Banka dans la révolution industrielle », Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca, Banca

Informations pratiques

Conférence : « les forges de Banka dans la révolution industrielle » Samedi 19 septembre, 10h30 Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Les forges de Banca furent construites puis exploitées par des investisseurs parisiens, attirés par le très faible coût du charbon de bois. Entre 1825 et 1860, quatre entreprises se succédèrent à la tête de cette usine, dont les fers fendus ou laminés, réputés pour leur qualité, étaient principalement vendus à Nantes, au Havre et à Paris.

Des ingénieurs conçurent les plans de l’usine, de ses fourneaux et des machines fabriquées sur place. Certains ateliers utilisaient du charbon de bois, tandis que d’autres fonctionnaient à la houille. Des machines anciennes y côtoyaient des équipements particulièrement modernes pour leur époque.

Le site illustre ainsi la coexistence de différentes techniques qui caractérise l’industrialisation de la France durant la première moitié du XIXe siècle. Son haut-fourneau en constitue aujourd’hui un témoignage exceptionnel.

Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca Centre Olhaberri, 64430 Banca Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 79 19 http://www.olhaberri.com Le centre Olhaberri propose un parcours tout au long de l’histoire des mines et établissements métallurgiques de Banca, durant l’Antiquité et aux XVIIIe et XIXe siècles. Des documents historiques rares, une magnifique maquette de la forge à l’échelle 1/100e, un espace dédié aux recherches et fouilles archéologiques (vidéos et photos), viennent mettre en lumière l’un des sites miniers antiques les mieux conservés d’Europe. En complément de la visite, boucle pédestre d’1,2 km dans le bourg depuis le centre d’interprétation, avec bornes d’information afin de visualiser le site minier et métallurgique de Banca.

Les forges de Banca furent construites puis exploitées par des capitalistes parisiens attirés par le coût très faible du charbon de bois. Entre 1825 et 1860, quatre entreprises exploitèrent cette les…

© Jean-Pierre Thénot