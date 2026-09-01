Informations pratiques

Sermaize

Conférence Les fours de potiers antiques de Sermaize

Sermaize Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Entre août 2025 à juillet 2026, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a fouillé une vaste occupation antique, datée du Ier siècle avant notre ère au IIIe siècle, à Sermaize, dans l’Oise. Les archéologues ont mis au jour un atelier de production de céramiques exceptionnel, documentant l’ensemble de la chaîne opératoire, depuis l’extraction de l’argile jusqu’à la commercialisation des poteries, en passant par la préparation, le façonnage et la cuisson. Ce chantier de fouille, mené sur une surface de 20 000 m² a été réalisé dans le cadre des futurs aménagements du Canal Seine-Nord Europe.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Louis Florin, responsable de l’opération, et Victor Viquesnel-Schlosser, céramologue, présenteront l’avancée des recherches de ce site antique remarquable

Entre août 2025 à juillet 2026, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a fouillé une vaste occupation antique, datée du Ier siècle avant notre ère au IIIe siècle, à Sermaize, dans l’Oise. Les archéologues ont mis au jour un atelier de production de céramiques exceptionnel, documentant l’ensemble de la chaîne opératoire, depuis l’extraction de l’argile jusqu’à la commercialisation des poteries, en passant par la préparation, le façonnage et la cuisson. Ce chantier de fouille, mené sur une surface de 20 000 m² a été réalisé dans le cadre des futurs aménagements du Canal Seine-Nord Europe.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Louis Florin, responsable de l’opération, et Victor Viquesnel-Schlosser, céramologue, présenteront l’avancée des recherches de ce site antique remarquable .

Sermaize 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 09 33 04

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English :

Between August 2025 and July 2026, the National Institute for Preventive Archaeological Research (Inrap) excavated a vast ancient settlement, dating from the 1st century BCE to the 3rd century CE, in Sermaize, in the Oise department. Archaeologists uncovered an exceptional pottery production workshop, documenting the entire production process, from clay extraction tothe sale of the pottery, including preparation, shaping, and firing. This excavation site, covering an area of 20,000 m², was carried out as part of the future development of the Seine-Nord Europe Canal.

%C0 During European Heritage Days, Louis Florin, head of the operation, and Victor Viquesnel-Schlosser, a ceramologist, will present the progress of research at this remarkable ancient site

L’événement Conférence Les fours de potiers antiques de Sermaize Sermaize a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais