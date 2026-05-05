Conférence : Les images sont-elles truquées ?, Médiathèque intercommunale La Passerelle, Trévoux

Conférence : Les images sont-elles truquées ? Samedi 9 mai, 14h00 Médiathèque intercommunale La Passerelle Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Les images sont-elles truquées ?

par Philippe MARTIN, professeur d’histoire à l’université Lyon 2

Nous vivons dans un monde saturé d’images. Elles nous accompagnent, nous informent, nous distraient. Nous leur prêtons une valeur fondamentale : elles disent le réel. Mais cela est-il juste?

Nous nous proposons ici d’interroger les images pour montrer comment elles sont truquées pour se mettre au service de pouvoirs ou d’intérêts.

Nous commencerons notre enquête en présentant la Grande peinture d’histoire, spécialement celle qui concerne la légende napoléonienne.

L’invention de la photographie accélère le phénomène que ce soit dans le domaine religieux, politique ou commercial.

L’intelligence artificielle donne une nouvelle dimension.

Avec ses techniques, le réel ne semble plus exister. L’image est mise au service de toutes les causes. Aussi convient-il de savoir la décrypter et de mesurer les enjeux socio-économiques actuels.

Conférence d’1h30 suivie d’un temps d’échange

Médiathèque intercommunale La Passerelle 3 place de la Passerelle 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@bibliotheques.ccdsv.fr »}]

par Philippe MARTIN, professeur d’histoire à l’université Lyon 2 ; conférence d’1h30 suivie d’un temps d’échange conférence trévoux

ASTRID