Mouriès

Conférence Les insectes des Alpilles

Samedi 9 mai 2026 de 17h30 à 19h. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:30:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Conférence ❁ Entrée libre

Les insectes des Alpilles

Proposée par l’association Terres des Baux avec Mattias Perez, écologue.

Mouriès Centre culturel

À 17h30

Conférence ❁ Entrée libre

Les insectes des Alpilles

Proposée par l’association Terres des Baux avec Mattias Perez, écologue.

Mouriès Centre culturel

À 17h30 .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Conference ? Free admission

Insects of the Alpilles

Organized by the Terres des Baux association, with ecologist Mattias Perez.

Mouriès Cultural center

5:30pm

L’événement Conférence Les insectes des Alpilles Mouriès a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles