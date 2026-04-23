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Conférence Les insectes des Alpilles Mouriès

Conférence Les insectes des Alpilles Mouriès samedi 9 mai 2026.

Ville : 13890 Mouriès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Mouriès

Conférence Les insectes des Alpilles

Samedi 9 mai 2026 de 17h30 à 19h. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:30:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Conférence ❁ Entrée libre
Les insectes des Alpilles
Proposée par l’association Terres des Baux avec Mattias Perez, écologue.
Mouriès Centre culturel
À 17h30
Conférence ❁ Entrée libre
Les insectes des Alpilles
Proposée par l’association Terres des Baux avec Mattias Perez, écologue.
Mouriès Centre culturel
À 17h30   .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Conference ? Free admission
Insects of the Alpilles
Organized by the Terres des Baux association, with ecologist Mattias Perez.
Mouriès Cultural center
5:30pm

L’événement Conférence Les insectes des Alpilles Mouriès a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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