Alpilles Roquemartine (boucle complète) Mouriès Bouches-du-Rhône

Alpilles Roquemartine (boucle complète) Mouriès Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Alpilles Roquemartine (boucle complète)

Alpilles Roquemartine (boucle complète) 2 Rue du Temple 13890 Mouriès Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 270 Distance : 64000.0 Tarif :

Circuit à vélo difficile, sur 64 km, dans les Alpilles, Autour de l’ancien Château de Roquemartine. (4 variantes possibles pour raccourcir l’itinéraire).

English :

Difficult bike tour, over 64 km, in the Alpilles, around the old Castle of Roquemartine. (4 possible variants to shorten the route).

Deutsch :

Anspruchsvolle Radtour über 64 km in den Alpilles, Rund um das alte Schloss von Roquemartine (4 mögliche Varianten, um die Route zu verkürzen).

Italiano :

Difficile tour in bicicletta di 64 km nelle Alpilles, intorno all’antico castello di Roquemartine (4 possibili varianti per abbreviare il percorso).

Español :

Difícil recorrido en bicicleta de 64 km en los Alpilles, alrededor del antiguo castillo de Roquemartine (4 variantes posibles para acortar el recorrido).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-27 par Provence Tourisme