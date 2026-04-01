P’tit déj débat (Oser) doser les réseaux Le Petit Mas Mouriès
P’tit déj débat (Oser) doser les réseaux Le Petit Mas Mouriès samedi 25 avril 2026.
Mouriès
P’tit déj débat (Oser) doser les réseaux
Samedi 25 avril 2026 de 9h30 à 12h. Le Petit Mas 55 avenue Pasteur Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Participez à un p’tit déj débat sur le thème des réseaux sociaux à MourièsCélibataires
Organisé par Symposium, association de thérapeutes.
Lieu Le Petit Mas, 55 avenue Pasteur
Nouveau p’tit déj débat sur le thème (Oser) doser les réseaux
S’inventer une vie entre existence réelle et/ou virtuelle. Les réseaux sociaux, un sujet plus que jamais d’actualité.
Le P’tit Déj Débat est une rencontre mensuelle ouverte à tous pour échanger en toute convivialité et avec bienveillance autour de sujets du quotidien.
Inscription en ligne sur le site Helloasso ou par mail auprès de l’association. .
Le Petit Mas 55 avenue Pasteur Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 89 05 98 symposium.alpilles@gmail.com
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English :
Join us for a breakfast discussion on social media in Mouriès
L’événement P’tit déj débat (Oser) doser les réseaux Mouriès a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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