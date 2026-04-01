Déjeuner festif Chez Tata Simone Chez Tata Simone Mouriès

Mouriès

Déjeuner festif Chez Tata Simone

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Passez un dimanche festif Chez Tata Simone à Mouriès avec un déjeuner Cochon à la broche !Familles

Le soleil revient et les beaux jours pointent le bout de leur nez !

Profitez-en pour passer un dimanche en famille ou entre amis sur la terrasse Chez Tata Simone !

Au menu, cochon à la broche et ses pommes de terre sauce aux cèpes, dessert.

Ambiance conviviale garantie !



Uniquement sur réservation par téléphone .

Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 57 55 48

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English :

Come and enjoy a festive Sunday at Chez Tata Simone in Mouriès with a spit-roasted pork lunch!

L’événement Déjeuner festif Chez Tata Simone Mouriès a été mis à jour le 2026-04-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles