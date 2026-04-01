Déjeuner festif Chez Tata Simone Chez Tata Simone Mouriès
Déjeuner festif Chez Tata Simone Chez Tata Simone Mouriès dimanche 26 avril 2026.
Mouriès
Déjeuner festif Chez Tata Simone
Dimanche 26 avril 2026 à partir de 12h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 12:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Passez un dimanche festif Chez Tata Simone à Mouriès avec un déjeuner Cochon à la broche !Familles
Le soleil revient et les beaux jours pointent le bout de leur nez !
Profitez-en pour passer un dimanche en famille ou entre amis sur la terrasse Chez Tata Simone !
Au menu, cochon à la broche et ses pommes de terre sauce aux cèpes, dessert.
Ambiance conviviale garantie !
Uniquement sur réservation par téléphone .
Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 57 55 48
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English :
Come and enjoy a festive Sunday at Chez Tata Simone in Mouriès with a spit-roasted pork lunch!
L’événement Déjeuner festif Chez Tata Simone Mouriès a été mis à jour le 2026-04-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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