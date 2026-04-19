Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Les Voix Provençales et l’Ensemble Classique Briovère Église Saint-Jacques Mouriès

Concert Les Voix Provençales et l’Ensemble Classique Briovère Église Saint-Jacques Mouriès dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Église Saint-Jacques

Adresse : 10 avenue Pasteur

Ville : 13890 Mouriès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mouriès

Concert Les Voix Provençales et l’Ensemble Classique Briovère

Dimanche 19 avril 2026 à 15h. Église Saint-Jacques 10 avenue Pasteur Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Assistez à un concert de musique de chambre en l’Église Saint-Jacques de MourièsFamilles
L’Ensemble Classique Briovère est un groupe de musique de chambre originaire de Normandie.
Composé de musiciens diplômés du Conservatoire, il se produit dans toute la France et à l’étranger.
Le répertoire proposé va du baroque au contemporain avec des formations allant du duo au quintette.
Pour ce concert, l’Ensemble Classique Briovère s’associe à la chorale Les Voix Provençales de Tarascon.   .

Église Saint-Jacques 10 avenue Pasteur Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 13 47 80  dominique.martinlonguet@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a chamber music concert at Saint-Jacques Church in Mouriès

L’événement Concert Les Voix Provençales et l’Ensemble Classique Briovère Mouriès a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)