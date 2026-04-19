Concert Les Voix Provençales et l’Ensemble Classique Briovère Église Saint-Jacques Mouriès
Concert Les Voix Provençales et l’Ensemble Classique Briovère Église Saint-Jacques Mouriès dimanche 19 avril 2026.
Mouriès
Concert Les Voix Provençales et l’Ensemble Classique Briovère
Dimanche 19 avril 2026 à 15h. Église Saint-Jacques 10 avenue Pasteur Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 15:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Assistez à un concert de musique de chambre en l’Église Saint-Jacques de MourièsFamilles
L’Ensemble Classique Briovère est un groupe de musique de chambre originaire de Normandie.
Composé de musiciens diplômés du Conservatoire, il se produit dans toute la France et à l’étranger.
Le répertoire proposé va du baroque au contemporain avec des formations allant du duo au quintette.
Pour ce concert, l’Ensemble Classique Briovère s’associe à la chorale Les Voix Provençales de Tarascon. .
Église Saint-Jacques 10 avenue Pasteur Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 13 47 80 dominique.martinlonguet@neuf.fr
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English :
Come and enjoy a chamber music concert at Saint-Jacques Church in Mouriès
L’événement Concert Les Voix Provençales et l’Ensemble Classique Briovère Mouriès a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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