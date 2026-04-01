Soirée karaoké Le Café de Provence Mouriès
Soirée karaoké Le Café de Provence Mouriès samedi 18 avril 2026.
Mouriès
Soirée karaoké
Samedi 18 avril 2026 à partir de 19h. Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Soirée karaoké au Café de Provence à Mouriès !Célibataires
Venez vous ambiancer jusqu’au bout de la night au Café de Provence à Mouriès !
Le Groupe Route 66 animera une soirée karaoké de folie !
Préparez vos répertoires !
Réservation recommandée .
Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 69 73 42
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English :
Karaoke night at the Café de Provence in Mouriès!
L’événement Soirée karaoké Mouriès a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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