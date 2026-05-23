Soirée karaoké pour les nuls Le Café de Provence Mouriès

Mouriès

Soirée karaoké pour les nuls

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h. Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée karaoké spéciale édition pour les nuls au Café de Provence à Mouriès !Célibataires

Le Café de Provence à Mouriès vous propose une soirée karaoké pour les nuls !

Ici, on change faux, fort et sans complexe !

Débutant, timide ou expert, tout le monde est le bienvenu !



Réservation recommandée .

Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 69 73 42

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English :

A special “beginners” karaoke night at the Café de Provence in Mouriès!

L’événement Soirée karaoké pour les nuls Mouriès a été mis à jour le 2026-05-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles