Soirée karaoké pour les nuls Le Café de Provence Mouriès
Soirée karaoké pour les nuls Le Café de Provence Mouriès vendredi 29 mai 2026.
Mouriès
Soirée karaoké pour les nuls
Vendredi 29 mai 2026 à partir de 19h. Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Soirée karaoké spéciale édition pour les nuls au Café de Provence à Mouriès !Célibataires
Le Café de Provence à Mouriès vous propose une soirée karaoké pour les nuls !
Ici, on change faux, fort et sans complexe !
Débutant, timide ou expert, tout le monde est le bienvenu !
Réservation recommandée .
Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 69 73 42
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English :
A special “beginners” karaoke night at the Café de Provence in Mouriès!
L’événement Soirée karaoké pour les nuls Mouriès a été mis à jour le 2026-05-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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