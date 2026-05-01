Journée taurine Moulin Peyre Mouriès

Mouriès

Journée taurine

Lundi 25 mai 2026 de 9h30 à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Rendez-vous au Moulin Peyre à Mouriès pour une journée taurine !Familles

Organisé par la section Jeunesse du Comité des Fêtes de Mouriès



Au programme de cette journée festive

9h30 Petit-déjeuner offert

11h 2 vaches au ballot avec la manade Colombet

11h30 à 14h30 Bodega avec Dj Ness B2B Belag + Buvette, grillades et crêpes par les Nounous de Mouriès

14h30 6 vaches au ballot avec la manade Colombet



Entrée payante .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesmouries@gmail.com

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English :

Come along to Moulin Peyre in Mouriès for a day of bullfighting!

L’événement Journée taurine Mouriès a été mis à jour le 2026-05-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles