Journée taurine Moulin Peyre Mouriès
Journée taurine Moulin Peyre Mouriès lundi 25 mai 2026.
Mouriès
Journée taurine
Lundi 25 mai 2026 de 9h30 à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:30:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Rendez-vous au Moulin Peyre à Mouriès pour une journée taurine !Familles
Organisé par la section Jeunesse du Comité des Fêtes de Mouriès
Au programme de cette journée festive
9h30 Petit-déjeuner offert
11h 2 vaches au ballot avec la manade Colombet
11h30 à 14h30 Bodega avec Dj Ness B2B Belag + Buvette, grillades et crêpes par les Nounous de Mouriès
14h30 6 vaches au ballot avec la manade Colombet
Entrée payante .
Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesmouries@gmail.com
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English :
Come along to Moulin Peyre in Mouriès for a day of bullfighting!
L’événement Journée taurine Mouriès a été mis à jour le 2026-05-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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