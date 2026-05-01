Mouriès

Sortie nature Eau sauvage, eau cultivée

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 16h.

Annulé en cas de mauvais temps. Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Eau sauvage, eau cultivée

Un voyage dans l’espace et le temps l’eau sauvage des sources et l’eau cultivée qui nous vient de la Durance par les canaux. Une eau précieuse aux multiples fonctions et chargée d’histoire.

Association Chemin Faisan

Sortie nature ❁ Gratuit

Eau sauvage, eau cultivée

Un voyage dans l’espace et le temps l’eau sauvage des sources et l’eau cultivée qui nous vient de la Durance par les canaux. Une eau précieuse aux multiples fonctions et chargée d’histoire.

Association Chemin Faisan .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wild water, cultivated water

A journey through space and time: the wild water of the springs and the cultivated water that flows to us from the Durance via the canals. A precious resource with many uses and steeped in history.

The ‘Chemin Faisan’ Association

L’événement Sortie nature Eau sauvage, eau cultivée Mouriès a été mis à jour le 2026-05-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles