Mouriès

Portes ouvertes au Domaine du Temps Perdu

Jeudi 14 mai 2026 de 12h à 18h.

Lundi 25 mai 2026 de 12h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Petite route d’Aureille Domaine du Temps Perdu Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 12:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-25

Le Domaine du Temps Perdu à Mouriès vous ouvre ses portes le jeudi 14 mai et le lundi 25 mai !Familles

Événement initialement prévu le dimanche 3 mai et reporté en raison des prévisions météo



Venez découvrir cette ferme écosystémique bio au cœur des Alpilles et profiter d’un écrin de nature.

2 dates sont programmées jeudi 14 mai et lundi 25 mai



– Buvette et planches (uniquement sur réservations via message privée Facebook)

– Boutique avec produits du domaine huile d’olive, miel, amandes et huiles essentielles

Le tout 100% naturel, des produits bons, bio et sains !



Nous serons heureux de vous retrouver pour un moment de partage et de convivialité.



Nous vous rappelons que les chiens ne sont pas autorisés au domaine.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés continuellement par leurs parents (points d’eau sur le domaine). .

Petite route d’Aureille Domaine du Temps Perdu Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 34 64 00 contact@domainedutempsperdu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Domaine du Temps Perdu in Mouriès is opening its doors on Thursday 14 May and Monday 25 May!

L’événement Portes ouvertes au Domaine du Temps Perdu Mouriès a été mis à jour le 2026-05-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles