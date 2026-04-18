Abrivado et Soirée bodega La Suerte Parc du Moulin Peyre Mouriès

Mouriès

Abrivado et Soirée bodega La Suerte

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Comité des Fêtes de Mouriès ouvre les festivités de l’été avec une abrivado et la soirée La Suerte qui fête ses 15 ans, au Parc du Moulin Peyre, le samedi 4 juillet, à partir de 18h !

BODEGA “LA SUERTE” 15 ANS !

Le Comité des Fêtes de Mouriès vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle !

Samedi 4 juillet 2026 Au Moulin Peyre Mouriès

18h00 ABRIVADO avec la Manade Clément

Suivie de la BODEGA “LA SUERTE” Ambiance assurée avec BUBU ️ Paella sur réservation 06 26 74 35 58

Snack & Buvette sur place

Entrée gratuite

Venez fêter avec nous les 15 ans de la Bodega La Suerte ! Ambiance festive garantie On vous attend nombreux ! .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 74 35 58 comitedesfetesmouries@gmail.com

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English :

The Mouriès Festival Committee kicks off the summer festivities with an abrivado and bodega evening in the Parc du Moulin Peyre on Saturday 4 July, starting at 6pm!

L’événement Abrivado et Soirée bodega La Suerte Mouriès a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles