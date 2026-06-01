Fête d’Été du Club Taurin Mouriésen et Fête du Ruban 2026 Mouriès

Mouriès

Fête d’Été du Club Taurin Mouriésen et Fête du Ruban 2026

Vendredi 19 juin 2026 de 18h30 à 20h.

Samedi 20 juin 2026 de 9h30 à 0h.

Dimanche 21 juin 2026 de 9h30 à 0h. Centre-Ville de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Le Club Taurin Mouriésen vous invite à sa 114e Fête d’été et sa 31e Fête du Ruban à Mouriès !Familles

Organisé par le Club Taurin Mouriésen



Rendez-vous à Mouriès au cœur des Alpilles pour vivre un week-end de folklore et en apprendre plus sur les traditions locales !



VENDREDI 19 JUIN

18h30 Cours Paul Révoil grand loto



SAMEDI 20 JUIN

9h30 Moulin Peyre Ouverture et vernissage de l’exposition 30 ans de costumes de Reines

11h15 Défilé de la Reine au départ du Moulin Peyre jusqu’à l’estrade

11h30 Parvis de la mairie aubade de la Nouvelle Reine par la municipalité

11h45 à 13h30 Cours Paul Révoil danses traditionnelles et présentation de la nouvelle Reine du Ruban 2026 Mademoiselle Réjane Sanz

16h30 Arènes André Blanc course camarguaise, de présélection de la Fédération Française de la Course Camarguaise (avec les manades Gillet et Clément)

À l’issue de la course, bandido des manades au départ des Arènes

21h30 Cours Paul Révoil ambiance musicale par Duo K-Lamité, organisée et offerte par les restaurants et bars du Cours



DIMANCHE 21 JUIN

9h30 Église Saint-Jacques messe avec Arlésiennes et groupes de tradition

11h15 Défilé provençal, Roussataïo (lâcher de juments et poulains) par les manades Gros et Borelli, en présence du 25e Règne et de la 24e Reine du Ruban

Départ des Écoles direction le rond point du boulodrome

16h15 Arènes André Blanc capelado

16h30 Arènes André Blanc course camarguaise, 42e Trophée André Blanc, concours de 7 manades

Avec les taureaux manades Joanen de Fabre-Mailhan, Vinci de Didelot Langlade, Férradou de Saint Léonard, Cardinal de Gillet, Imparfait de Lautier, Valadoun de Rambier-Cavallini, Estouble de F. Guillierme

Raseteurs invités Vincent Marignan, Loïc Améraoui, Youssef El Mahboud, Nicolas Desfonds, Youssef Zékraoui, Jérémy Ciacchini, Quentin Ayme

19h30 et 21h30 Fête de la Musique avec le duo acoustique Stefan del Corso (offert et organisé par la municipalité)



Pendant toute la durée la Fête, retrouvez également des attractions foraines au Parc du Moulin Peyre .

Centre-Ville de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

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English :

The Club Taurin Mouriésen invites you to its 114th Summer Festival and its 31st Ribbon Festival in Mouriès!

L’événement Fête d’Été du Club Taurin Mouriésen et Fête du Ruban 2026 Mouriès a été mis à jour le 2026-06-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles