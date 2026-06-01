Mini pétanque et ambiance DJ Café du Commerce Mouriès

Mouriès

Mini pétanque et ambiance DJ

Samedi 20 juin 2026 à partir de 11h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Café du Commerce 19 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Café du Commerce à Mouriès vous propose un tournoi de mini pétanque pour passer un moment fun et convivial !Familles

Le Café du Commerce s’associe avec Li Pichoulins pour une journée placée sous le signe de la convivialité.



Au programme

comptoir extérieur

restauration

mini-pétanque

DJ Ness aux platines



Réservation conseillée .

Café du Commerce 19 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 45 60 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Café du Commerce in Mouriès is hosting a mini pétanque tournament come along for a fun and friendly time!

L’événement Mini pétanque et ambiance DJ Mouriès a été mis à jour le 2026-06-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles