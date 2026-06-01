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Mini pétanque et ambiance DJ Café du Commerce Mouriès

Mini pétanque et ambiance DJ Café du Commerce Mouriès samedi 20 juin 2026.

Lieu : Café du Commerce

Adresse : 19 cours Paul Révoil

Ville : 13890 Mouriès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Mouriès

Mini pétanque et ambiance DJ

Samedi 20 juin 2026 à partir de 11h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Café du Commerce 19 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le Café du Commerce à Mouriès vous propose un tournoi de mini pétanque pour passer un moment fun et convivial !Familles
Le Café du Commerce s’associe avec Li Pichoulins pour une journée placée sous le signe de la convivialité.

Au programme
comptoir extérieur
restauration
mini-pétanque
DJ Ness aux platines

Réservation conseillée   .

Café du Commerce 19 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 45 60 98 

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English :

The Café du Commerce in Mouriès is hosting a mini pétanque tournament come along for a fun and friendly time!

L’événement Mini pétanque et ambiance DJ Mouriès a été mis à jour le 2026-06-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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