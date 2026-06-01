Mini pétanque et ambiance DJ Café du Commerce Mouriès
Mini pétanque et ambiance DJ Café du Commerce Mouriès samedi 20 juin 2026.
Mouriès
Mini pétanque et ambiance DJ
Samedi 20 juin 2026 à partir de 11h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Café du Commerce 19 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Café du Commerce à Mouriès vous propose un tournoi de mini pétanque pour passer un moment fun et convivial !Familles
Le Café du Commerce s’associe avec Li Pichoulins pour une journée placée sous le signe de la convivialité.
Au programme
comptoir extérieur
restauration
mini-pétanque
DJ Ness aux platines
Réservation conseillée .
Café du Commerce 19 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 45 60 98
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English :
The Café du Commerce in Mouriès is hosting a mini pétanque tournament come along for a fun and friendly time!
L’événement Mini pétanque et ambiance DJ Mouriès a été mis à jour le 2026-06-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles