Mouriès Motors Day Carbo Pneus Mouriès
Mouriès Motors Day Carbo Pneus Mouriès samedi 23 mai 2026.
Mouriès
Mouriès Motors Day
Samedi 23 mai 2026 de 9h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Carbo Pneus 44 avenue Salengro Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez admirer des véhicules vintages au Mouriès Motors Day !Familles
Organisé par le garage Carbo Pneus à Mouriès, avec la participation des Amoureux du Vintage, Smoke and Iron Firefighters, Légende Rally Passion 84
Exposition de véhicules anciens cyclo, moto et voiture
Les exposants volontaires pourront proposer 3 balades le matin et 3 balades l’après-midi (inscription sur place pour les visiteurs intéressés).
Tombola, buvette et restauration sur place
Informations par téléphone .
Carbo Pneus 44 avenue Salengro Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 00 39 29
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English :
Come and admire some vintage cars at Mouriès Motors Day!
L’événement Mouriès Motors Day Mouriès a été mis à jour le 2026-05-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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