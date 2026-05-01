Mouriès Motors Day Carbo Pneus Mouriès

Mouriès

Mouriès Motors Day

Samedi 23 mai 2026 de 9h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Carbo Pneus 44 avenue Salengro Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez admirer des véhicules vintages au Mouriès Motors Day !Familles

Organisé par le garage Carbo Pneus à Mouriès, avec la participation des Amoureux du Vintage, Smoke and Iron Firefighters, Légende Rally Passion 84



Exposition de véhicules anciens cyclo, moto et voiture

Les exposants volontaires pourront proposer 3 balades le matin et 3 balades l’après-midi (inscription sur place pour les visiteurs intéressés).



Tombola, buvette et restauration sur place

Informations par téléphone .

Carbo Pneus 44 avenue Salengro Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 00 39 29

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English :

Come and admire some vintage cars at Mouriès Motors Day!

L’événement Mouriès Motors Day Mouriès a été mis à jour le 2026-05-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles