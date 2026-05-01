Pique-nique dans les vignes au Mas de Gourgonnier Le Destet Mouriès

Mouriès

Pique-nique dans les vignes au Mas de Gourgonnier

Dimanche 24 mai 2026 de 11h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Le Destet D78 Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Rendez-vous au Mas de Gourgonnier à Mouriès pour Le Pique-nique dans les vignes, le dimanche 24 mai !Familles

Un pique-nique oui, mais au coeur des Alpilles, en dégustant les vins du domaine.

Une expérience à raconter: Chaque année, l’événement attire amateurs de vin et curiueux…



Au programme:



Dégustation des vins du domaine offerte, barbecues à disposition, ambiance musicale, balades libres dans les vignes, visite de la cave



Gratuit sur réservation places limitées



Point de vente ouvert de 10h à 12h et 15h à 18h



Réservation obligatoire par mail ou téléphone .

Le Destet D78 Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 45 contact@gourgonnier.com

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English :

Join us at Mas de Gourgonnier in Mouriès for Le Pique-nique in the vineyards on Sunday 24 May!

L’événement Pique-nique dans les vignes au Mas de Gourgonnier Mouriès a été mis à jour le 2026-05-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles