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Pique-nique dans les vignes au Mas de Gourgonnier Le Destet Mouriès

Pique-nique dans les vignes au Mas de Gourgonnier Le Destet Mouriès dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Le Destet

Adresse : D78

Ville : 13890 Mouriès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Mouriès

Pique-nique dans les vignes au Mas de Gourgonnier

Dimanche 24 mai 2026 de 11h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Le Destet D78 Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Rendez-vous au Mas de Gourgonnier à Mouriès pour Le Pique-nique dans les vignes, le dimanche 24 mai !Familles
Un pique-nique oui, mais au coeur des Alpilles, en dégustant les vins du domaine.
Une expérience à raconter: Chaque année, l’événement attire amateurs de vin et curiueux…

Au programme:

Dégustation des vins du domaine offerte, barbecues à disposition, ambiance musicale, balades libres dans les vignes, visite de la cave

Gratuit sur réservation places limitées

Point de vente ouvert de 10h à 12h et 15h à 18h

Réservation obligatoire par mail ou téléphone   .

Le Destet D78 Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 45  contact@gourgonnier.com

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English :

Join us at Mas de Gourgonnier in Mouriès for Le Pique-nique in the vineyards on Sunday 24 May!

L’événement Pique-nique dans les vignes au Mas de Gourgonnier Mouriès a été mis à jour le 2026-05-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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