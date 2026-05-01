Soirée Prendre soin de soi LM Onglerie Mouriès

Mouriès

Soirée Prendre soin de soi

Mardi 19 mai 2026 à partir de 18h. LM Onglerie 34 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Venez profiter d’un moment agréable chez LM Onglerie à Mouriès lors d’une soirée Prendre soin de soiCélibataires

Détente, bien-être et échanges seront au programme de cette soirée cocooning !



Retrouvez sur place plusieurs entrepreneuses du coin

– Bijoux Bisous créations

– Casa Bellezza

– Bougie gourmande by Mymy’s

– Carine Vella, sophrologue

– Point Cocotte

– Filles de Provence

– L’Élégante .

LM Onglerie 34 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 07 16 24

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English :

Come and enjoy a relaxing treat at LM Onglerie in Mouriès during our ‘Self-Care’ evening

L’événement Soirée Prendre soin de soi Mouriès a été mis à jour le 2026-05-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles