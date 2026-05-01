Soirée Prendre soin de soi LM Onglerie Mouriès
Soirée Prendre soin de soi LM Onglerie Mouriès mardi 19 mai 2026.
Mouriès
Soirée Prendre soin de soi
Mardi 19 mai 2026 à partir de 18h. LM Onglerie 34 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Venez profiter d’un moment agréable chez LM Onglerie à Mouriès lors d’une soirée Prendre soin de soiCélibataires
Détente, bien-être et échanges seront au programme de cette soirée cocooning !
Retrouvez sur place plusieurs entrepreneuses du coin
– Bijoux Bisous créations
– Casa Bellezza
– Bougie gourmande by Mymy’s
– Carine Vella, sophrologue
– Point Cocotte
– Filles de Provence
– L’Élégante .
LM Onglerie 34 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 07 16 24
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English :
Come and enjoy a relaxing treat at LM Onglerie in Mouriès during our ‘Self-Care’ evening
L’événement Soirée Prendre soin de soi Mouriès a été mis à jour le 2026-05-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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