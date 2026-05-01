Soirée des fada Le Café de Provence Mouriès

Mouriès

Soirée des fada

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 19h. Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez passer un moment de folie à la Soirée des Fada au Café de Provence !Célibataires

Le Café de Provence au centre du village de Mouriès vous propose une soirée de Fada !!

Ambiance de folie, good vibes, musique dance & fun, drinks et surprises !

Préparez-vous car vous allez bouger avec DJ Ness !



Déguisements des fada ou coachella vivement souhaité



Réservation recommandée .

Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 69 73 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have a wild time at the Soirée des Fada at the Café de Provence!

L’événement Soirée des fada Mouriès a été mis à jour le 2026-05-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles