Soirée des fada Le Café de Provence Mouriès
Soirée des fada Le Café de Provence Mouriès dimanche 24 mai 2026.
Mouriès
Soirée des fada
Dimanche 24 mai 2026 à partir de 19h. Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Venez passer un moment de folie à la Soirée des Fada au Café de Provence !Célibataires
Le Café de Provence au centre du village de Mouriès vous propose une soirée de Fada !!
Ambiance de folie, good vibes, musique dance & fun, drinks et surprises !
Préparez-vous car vous allez bouger avec DJ Ness !
Déguisements des fada ou coachella vivement souhaité
Réservation recommandée .
Le Café de Provence 13 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 69 73 42
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English :
Come and have a wild time at the Soirée des Fada at the Café de Provence!
L’événement Soirée des fada Mouriès a été mis à jour le 2026-05-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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