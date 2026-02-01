Conférence du GAM La bataille de Salamine vue par le tragédien Eschyle Rue du Temple Mouriès

Conférence du GAM La bataille de Salamine vue par le tragédien Eschyle

Vendredi 13 février 2026 à 18h30. Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Le Groupe Archéologique de Mouriès vous invite à une conférence, vendredi 13 février à 18h30, au Centre Culturel de Mouriès

Le Groupe archéologique de Mouriès (GAM) vous convie à un temps de découverte et d’échange orchestré par un expert du monde antique.



Sujet de la conférence La bataille de Salamine vue par le tragédien Eschyle

Présentée par Julien Gondat, docteur en histoire ancienne et chef du service patrimoine de la ville d’Arles .

Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 80 60 13 gam.jean-jean@orange.fr

English :

The Mouriès Archaeological Group invites you to a conference on Friday, 13th February at 6.30pm at the Mouriès Cultural Centre

