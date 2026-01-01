Lecture pour petites oreilles Rue du Temple Mouriès

Lecture pour petites oreilles

Samedi 17 janvier 2026 à 10h.

Samedi 14 février 2026 à 10h.

Samedi 14 mars 2026 à 10h.

La Médiathèque de Mouriès vous propose trois moments lecture pour les tout-petits, à 10h les samedis 17 janvier, 14 février et 14 mars !

Organisé par la Médiathèque La Regalido de Mouriès



Profitez d'un moment convivial et instructif en famille avec les lectures pour petites oreilles .



3 dates sont proposées samedi 17 janvier, samedi 14 février et samedi 14 mars.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, en famille.

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

The Mouriès Media Library is offering three reading sessions for young children at 10 a.m. on Saturdays 17 January, 14 February and 14 March!

