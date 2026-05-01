Nettoyons le Sud Parking de l’Europe Mouriès
Nettoyons le Sud Parking de l’Europe Mouriès samedi 30 mai 2026.
Mouriès
Nettoyons le Sud
Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parking de l’Europe 53 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Participez à l’événement Nettoyons le Sud , la grande opération de ramassage de déchets, à Mouriès !Familles
Organisé par la Commune de Mouriès et l’association Chemin Faisan
Nettoyons le Sud, c’est la grande journée de ramassage qui réunit les communes, associations et citoyens de la Région Sud !
RDV au Parking de l’Europe à 9h30 pour récupérer vos kits de tri (sacs et gants fournis) et pour covoiturer vers un site de ramassage dans les Alpilles.
Cet événement est ouvert à tous et permet d’agir concrètement pour la préservation de notre planète !
Nous vous attendons nombreux !
Inscription sur le site internet Nettoyons le sud .
Parking de l’Europe 53 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join the ‘Let’s Clean Up the South’ event, a major litter-picking campaign, in Mouriès!
L’événement Nettoyons le Sud Mouriès a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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