Nettoyons le Sud Parking de l’Europe Mouriès

Mouriès

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parking de l’Europe 53 cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Participez à l’événement Nettoyons le Sud , la grande opération de ramassage de déchets, à Mouriès !Familles

Organisé par la Commune de Mouriès et l’association Chemin Faisan



Nettoyons le Sud, c’est la grande journée de ramassage qui réunit les communes, associations et citoyens de la Région Sud !



RDV au Parking de l’Europe à 9h30 pour récupérer vos kits de tri (sacs et gants fournis) et pour covoiturer vers un site de ramassage dans les Alpilles.



Cet événement est ouvert à tous et permet d’agir concrètement pour la préservation de notre planète !

Nous vous attendons nombreux !



Inscription sur le site internet Nettoyons le sud .

Parking de l’Europe 53 cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the ‘Let’s Clean Up the South’ event, a major litter-picking campaign, in Mouriès!

L’événement Nettoyons le Sud Mouriès a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles