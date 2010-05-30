Nature sauvage et mystique à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès
Nature sauvage et mystique à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès samedi 30 mai 2026.
Mouriès
Nature sauvage et mystique à la Médiathèque de Mouriès
Du 30/05 au 06/06/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-30
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-30
La Médiathèque de Mouriès propose aux enfants un programme d’activités autour du thème Nature sauvage et mystiqueEnfants
Organisé par la Médiathèque La Regalido de Mouriès, dans le cadre du programme départemental Nous, sorcière et sauvage
– Samedi 30 mai à 10h -
Lecture pour petites oreilles
Durée 25 min, Pour les enfants de 0 à 3 ans, en famille
Sur inscription
– Mercredi 03 juin à 10h30 -
Histoires d’ours lecture et kamishibaï
Durée 30 min, Pour les enfants de 4 ans et plus
Entrée libre
– Vendredi 5 juin à 19h Au Parc du Moulin Peyre
Spectacle Croire aux fauves par la compagnie Ume Théâtre, d’après le récit de Nastassja Martin
Durée 1h20, Tout public, à partir de 14 ans
Réservation conseillée
– Du 30/05 au 06/06 -
Ateliers libres et sélection de livres
Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque
Accès libre
Inscription par téléphone ou par email auprès de la médiathèque .
Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mouriès Media Library is offering children a programme of activities based on the theme ‘Wild and Mystical Nature’
L’événement Nature sauvage et mystique à la Médiathèque de Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Mouriès (Bouches-du-Rhône)
- Conférence du GAM Fortifications en grand appareil sur les oppida de la basse vallée du Rhône Rue du Temple Mouriès 29 mai 2026
- Soirée karaoké pour les nuls Le Café de Provence Mouriès 29 mai 2026
- P’tit déj débat Raison et émotions Le Petit Mas Mouriès 30 mai 2026
- Nettoyons le Sud Parking de l’Europe Mouriès 30 mai 2026
- Lecture pour petites oreilles Rue du Temple Mouriès 30 mai 2026