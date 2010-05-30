Nature sauvage et mystique à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès

Mouriès

Nature sauvage et mystique à la Médiathèque de Mouriès

Du 30/05 au 06/06/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-30

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-30

La Médiathèque de Mouriès propose aux enfants un programme d’activités autour du thème Nature sauvage et mystiqueEnfants

Organisé par la Médiathèque La Regalido de Mouriès, dans le cadre du programme départemental Nous, sorcière et sauvage



– Samedi 30 mai à 10h -

Lecture pour petites oreilles

Durée 25 min, Pour les enfants de 0 à 3 ans, en famille

Sur inscription



– Mercredi 03 juin à 10h30 -

Histoires d’ours lecture et kamishibaï

Durée 30 min, Pour les enfants de 4 ans et plus

Entrée libre



– Vendredi 5 juin à 19h Au Parc du Moulin Peyre

Spectacle Croire aux fauves par la compagnie Ume Théâtre, d’après le récit de Nastassja Martin

Durée 1h20, Tout public, à partir de 14 ans

Réservation conseillée



– Du 30/05 au 06/06 -

Ateliers libres et sélection de livres

Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque

Accès libre



Inscription par téléphone ou par email auprès de la médiathèque .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

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English :

The Mouriès Media Library is offering children a programme of activities based on the theme ‘Wild and Mystical Nature’

L’événement Nature sauvage et mystique à la Médiathèque de Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles