Conférence : les lieux-dits de Léon, origine des noms gascons et anecdotes vécues, CENTRE CULTUREL Cinéma Léon 40550, Léon

Informations pratiques

Conférence : les lieux-dits de Léon, origine des noms gascons et anecdotes vécues Samedi 19 septembre, 15h30 CENTRE CULTUREL Cinéma Léon 40550 Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence interactive.

Ouverte à tous, cette conférence sera présentée par Pascal Gassie, animée par les anecdotes de Jean- Louis Dupin, Pelo Lavielle, Gérard Saubion.Tous sont membres du groupe de recherche sur l’histoire de Léon (AFLC) qui se consacre depuis 10 ans à faire connaître ce village des Landes.

Connaisseur de la langue gasconne, Pascal Gassie vous fera découvrir la signification très évocatrice de 180 noms gascons des lieux-dits de votre quartier ou de votre rue.

Que vous pratiquiez ou non le gascon, vous pourrez tirer profit des truculentes anecdotes sur les faits et gestes de quelques uns des habitants de Léon au siècle dernier.

CENTRE CULTUREL Cinéma Léon 40550 6 place du Docteur Dufau 0550 Léon Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine

Cette conférence, ouverte à tous, sera animée par des membres du groupe de recherche pour l’histoire de Léon, Pascal GASSIE et Gérard SAUBION, tous deux bilingues (français-gascon).

© Pascal GASSIE