Lecture et atelier créatif Jardin de la Côte d’Argent Léon
Lecture et atelier créatif Jardin de la Côte d’Argent Léon mercredi 16 septembre 2026.
Léon
Lecture et atelier créatif
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 11:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Lecture + atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans par la Compagnie le chant des histoires .
Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture et atelier créatif Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme
À voir aussi à Léon (Landes)
- Portes ouvertes des ateliers de 100% Art Rue des écoles Léon 13 juin 2026
- Exposition NounOURS, de l’ours des cavernes à l’ours en peluche Rue Fernand Duboscq Léon 23 juin 2026
- Bébés lecteurs Rue Fernand Duboscq Léon 25 juin 2026
- Exposition 100% Art Rue des écoles Léon 5 juillet 2026
- Démonstration de gemmage Maison de la Réserve Léon 9 juillet 2026