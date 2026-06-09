Lecture et atelier créatif Jardin de la Côte d’Argent Léon mercredi 16 septembre 2026.

Léon

Lecture et atelier créatif

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 11:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Lecture + atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans par la Compagnie le chant des histoires .

Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com

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L’événement Lecture et atelier créatif Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme