Conférence – Les maisons éclusières du canal de Berry, Musée du Canal de Berry, Audes

Informations pratiques

Conférence – Les maisons éclusières du canal de Berry Samedi 19 septembre, 15h00 Musée du Canal de Berry Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Surplombant les 97 écluses du tracé, les maisons éclusières ont été aux premières loges de l’histoire mouvementée du canal de Berry. De leur construction à leur revente, revivez l’histoire de ces bâtiments singuliers.

Musée du Canal de Berry Magnette 03190 Audes Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 70 06 63 72 https://museecanaldeberry.fr/ https://www.facebook.com/CCValdeCher Le musée du Canal de Berry retrace plus d’un siècle de la vie du canal de Berry depuis son percement en 1811 à son déclassement en 1955. Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du musée.

Surplombant les 97 écluses du tracé, les maisons éclusières ont été aux premières loges de l’histoire mouvementée du canal de Berry. De leur construction à leur revente, revivez l’histoire de ces…

© Quentin Lagriffoul