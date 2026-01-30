Conférence Les Maîtres Sonneurs, aux sources littéraires du Festival de St Chartier Lourouer-Saint-Laurent

Conférence Les Maîtres Sonneurs, aux sources littéraires du Festival de St Chartier

Château d'Ars Lourouer-Saint-Laurent

Dans le cadre du 150ème anniversaire de la mort de George Sand, le Festival Le Son Continu souhaite rendre hommage à l’écrivaine sans qui l’évènement n’aurait pas eu lieu.

Conférence proposée par Jean-François Heintzen et Yannick Guilloux autour des Maîtres Sonneurs, aux sources littéraires du festival de Saint-Chartier. .

As part of the 150th anniversary of George Sand’s death, the Festival Le Son Continu pays tribute to the writer without whom the event would not have taken place.

