Festival Le Son Continu Lourouer-Saint-Laurent

Festival Le Son Continu

Château d’Ars Lourouer-Saint-Laurent Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

Le festival le Son Continu réunit ses luthiers venus de toute l’Europe pour 4 jours de fête, loin des clichés qui assimilent la musique traditionnelle à la musique folklorique. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de bals folks et musique trad’.Familles

De part et d’autre des allées du parc, les luthiers font découvrir aux visiteurs des sonorités venues d’ailleurs et des savoir-faire parfois ancestraux. C’est ici, le seul endroit en France où les cornemuses du Centre côtoient les nyckelharpas de Suède, les zampagnes d’Italie, mais aussi les auds, gimbardes et bouzoukis… Conférences, vie animée du festival avec des ateliers danses, des concours d’instruments et le soir, le salon de lutherie cède la place aux concerts et bals qui se prolongent jusque tard dans la nuit. Des animations pour les enfants sont également au programme. .

Château d’Ars Lourouer-Saint-Laurent 36400 Indre Centre-Val de Loire lesoncontinu@gmail.com

English :

The festival le Son Continu brings together luthiers from all over Europe for 4 days of celebration, far from the clichés that equate traditional music with folk music. An unmissable event for lovers of folk dances and traditional music.

German :

Das Festival le Son Continu versammelt seine Geigenbauer aus ganz Europa zu einem viertägigen Fest, das weit entfernt ist von den Klischees, die traditionelle Musik mit Volksmusik gleichsetzen. Ein Muss für alle Liebhaber von Folkbällen und traditioneller Musik.

Italiano :

Il festival Son Continu riunisce liutai da tutta Europa per quattro giorni di festa, lontani dai luoghi comuni che equiparano la musica tradizionale alla musica popolare. Un evento imperdibile per gli amanti delle danze popolari e della musica tradizionale.

Espanol :

El festival Son Continu reúne a luthiers de toda Europa durante cuatro días de fiesta, lejos de los tópicos que equiparan la música tradicional con la folclórica. Una cita ineludible para los amantes de las danzas folclóricas y la música tradicional.

L’événement Festival Le Son Continu Lourouer-Saint-Laurent a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Pays de George Sand