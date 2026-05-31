Conférence « Les moulins », 13 bouvelard Volaire 66200 Elne, Elne

Conférence « Les moulins » Vendredi 26 juin, 00h00 13 bouvelard Volaire 66200 Elne Pyrénées-Orientales

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T00:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T00:30:00+02:00

Conférence « Les Moulins »

Le Collectif du Canal d’Elne organise une Conférence sur le thème « Les Moulins ».

Les moulins, de part leur utilité, ont joué un rôle important dans l’histoire et le quotidien des populations.

Entre leurs diverses sources d’énergie (eau, vent, force animale) et leurs différentes finalités (moulin à farine, scierie, mouline, à papier, à cacao, à poudre…), l’univers des moulins constitue un vaste domaine d’étude.

Au fil des siècles, les moulins ont évolué et ont été modernisés jusqu’à devenir éoliennes modernes ou centrales hydroélectriques.

On retrouve les traces d’une grande diversité de moulins dont bon nombre ont disparu ou sont tombés dans l’oubli.

Conférence d’Alexis ALOUJES.

La conférence se déroulera salle et date en cours de réservation.

66200 Elne

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

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Le Collectif du Canal d’Elne organise une Conférence sur le thème « Les Moulins ». Entrée libre et gratuite. Conférence Moulin