EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN MARIA LLUIS Elne
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN MARIA LLUIS Elne samedi 20 juin 2026.
Elne
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN MARIA LLUIS
3 Rue Porte Balaguer Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-06-20
Née à Perpignan en 1931, Maria Lluis propose de découvrir ses peintures, encres et fusains au Musée Terrus.
Visites guidées possibles sur réservation au reservation@ville-elne.com
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3 Rue Porte Balaguer Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 88 88
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English :
Born in Perpignan in 1931, Maria Lluis presents her paintings, inks and charcoals at the Musée Terrus.
Guided tours available on reservation at reservation@ville-elne.com
L’événement EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN MARIA LLUIS Elne a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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