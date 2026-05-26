Elne

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN MARIA LLUIS

3 Rue Porte Balaguer Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-20

Née à Perpignan en 1931, Maria Lluis propose de découvrir ses peintures, encres et fusains au Musée Terrus.

Visites guidées possibles sur réservation au reservation@ville-elne.com

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3 Rue Porte Balaguer Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 88 88

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English :

Born in Perpignan in 1931, Maria Lluis presents her paintings, inks and charcoals at the Musée Terrus.

Guided tours available on reservation at reservation@ville-elne.com

L’événement EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN MARIA LLUIS Elne a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE