LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne lundi 13 juillet 2026.

Elne

LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE

plateau des Garaffes Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 22:45:00

Date(s) :

2026-07-13

Le cloître d’Elne devient le théâtre d’une déambulation envoûtante où patrimoine, imaginaire et musique se rencontrent pour offrir une expérience hors du temps.

Inscription obligatoire, places limitées.

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plateau des Garaffes Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

The Elne cloister becomes the setting for a spellbinding stroll where heritage, imagination and music come together to offer a timeless experience.

Registration required, places limited.

L’événement LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE