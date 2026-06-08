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LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne

LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne

LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne lundi 13 juillet 2026.

Adresse : plateau des Garaffes

Ville : 66200 Elne

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Elne

LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE

plateau des Garaffes Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 22:45:00

Date(s) :
2026-07-13

Le cloître d’Elne devient le théâtre d’une déambulation envoûtante où patrimoine, imaginaire et musique se rencontrent pour offrir une expérience hors du temps.
Inscription obligatoire, places limitées.
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plateau des Garaffes Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

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English :

The Elne cloister becomes the setting for a spellbinding stroll where heritage, imagination and music come together to offer a timeless experience.
Registration required, places limited.

L’événement LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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