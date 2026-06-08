LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne
LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne lundi 13 juillet 2026.
Elne
LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE
plateau des Garaffes Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 22:45:00
Date(s) :
2026-07-13
Le cloître d’Elne devient le théâtre d’une déambulation envoûtante où patrimoine, imaginaire et musique se rencontrent pour offrir une expérience hors du temps.
Inscription obligatoire, places limitées.
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plateau des Garaffes Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
The Elne cloister becomes the setting for a spellbinding stroll where heritage, imagination and music come together to offer a timeless experience.
Registration required, places limited.
L’événement LES NUITS D’ELNE VISITE CONTEE ET MUSICALE AU CLOITRE Elne a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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