LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB Elne
LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB Elne mardi 28 juillet 2026.
Elne
LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB
Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
21h30 Cloître d’Elne entrée payante 10€
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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 70 90
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English :
9:30 p.m. Clo%EEtre d’Elne Admission: 10?
L’événement LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB Elne a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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