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LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB Elne

LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB Elne

LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB Elne mardi 28 juillet 2026.

Ville : 66200 Elne

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Elne

LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

21h30 Cloître d’Elne entrée payante 10€
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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 70 90 

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English :

9:30 p.m. Clo%EEtre d’Elne Admission: 10?

L’événement LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB Elne a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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