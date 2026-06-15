Elne

LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

21h30 Cloître d’Elne entrée payante 10€

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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 70 90

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English :

9:30 p.m. Clo%EEtre d’Elne Admission: 10?

L’événement LES MARDIS D’ELNE CONCERT ILLIBÉRIS JAZZ CLUB Elne a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE