BALADE NATURE GUIDEE AU MAS LARRIEU Elne
BALADE NATURE GUIDEE AU MAS LARRIEU Elne vendredi 17 juillet 2026.
Elne
BALADE NATURE GUIDEE AU MAS LARRIEU
Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-30 2026-08-10 2026-08-19
Explorez les trésors cachés de la réserve naturelle nationale du Mas Larrieu aux côtés d’un médiateur scientifique passionné.
Gratuit, réservation obligatoire.
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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
Explore the hidden treasures of the Mas Larrieu national nature reserve with a passionate scientific mediator.
Free, booking essential.
L’événement BALADE NATURE GUIDEE AU MAS LARRIEU Elne a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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