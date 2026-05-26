Elne

BALADE NATURE GUIDEE AU MAS LARRIEU

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-30 2026-08-10 2026-08-19

Explorez les trésors cachés de la réserve naturelle nationale du Mas Larrieu aux côtés d’un médiateur scientifique passionné.

Gratuit, réservation obligatoire.

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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Explore the hidden treasures of the Mas Larrieu national nature reserve with a passionate scientific mediator.

Free, booking essential.

L’événement BALADE NATURE GUIDEE AU MAS LARRIEU Elne a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE