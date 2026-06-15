LES MARDIS D’ELNE CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Elne
LES MARDIS D’ELNE CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Elne mardi 21 juillet 2026.
Elne
LES MARDIS D’ELNE CONCERT TROMPETTE ET ORGUE
Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Concert Trompette et Orgue -Bernard Soustrot et Jean Dekyndt à la cathédrale, 15€ l’entrée.
Avant- soirée Food truck et dégustation de vin. Plateau Garaffes
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Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39
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English :
Trumpet and Organ Concert—Bernard Soustrot and Jean Dekyndt at the cathedral, $15 admission.
Pre-concert food trucks and wine tasting. Plateau Garaffes
L’événement LES MARDIS D’ELNE CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Elne a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT66
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