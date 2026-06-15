LES MARDIS D’ELNE CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Elne mardi 21 juillet 2026.

Elne

LES MARDIS D’ELNE CONCERT TROMPETTE ET ORGUE

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Concert Trompette et Orgue -Bernard Soustrot et Jean Dekyndt à la cathédrale, 15€ l’entrée.

Avant- soirée Food truck et dégustation de vin. Plateau Garaffes

.

Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 38 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trumpet and Organ Concert—Bernard Soustrot and Jean Dekyndt at the cathedral, $15 admission.

Pre-concert food trucks and wine tasting. Plateau Garaffes

L’événement LES MARDIS D’ELNE CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Elne a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT66