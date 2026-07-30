Informations pratiques

Saint-Jean-des-Échelles

Conférence Les moulins de la sarthe

Salle des fêtes Saint-Jean-des-Échelles Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez assister à une conférence Les moulins de la Sarthe , présentée par M. André Coutard

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Jean-Des-Echelles à 17 h

Contacter l’organisateur pour toute information .

Salle des fêtes Saint-Jean-des-Échelles 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Les moulins de la sarthe Saint-Jean-des-Échelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude