Conférence Les moulins de la sarthe Saint-Jean-des-Échelles
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-des-Échelles
Informations pratiques
Saint-Jean-des-Échelles
Conférence Les moulins de la sarthe
Salle des fêtes Saint-Jean-des-Échelles Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez assister à une conférence Les moulins de la Sarthe , présentée par M. André Coutard
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Jean-Des-Echelles à 17 h
Contacter l’organisateur pour toute information .
Salle des fêtes Saint-Jean-des-Échelles 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05
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English :
L’événement Conférence Les moulins de la sarthe Saint-Jean-des-Échelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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