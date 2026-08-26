Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE LES TEINTURIERS LANGUEDOCIENS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Découvrez les secrets des teintures naturelles du XVIIIe siècle avec Dominique Cardon, entre histoire, archéologie et couleurs.

Les colorants naturels reviennent en force écologiques, esthétiques et parfois même bénéfiques, ils sont utilisés par l’humanité depuis la Préhistoire ! Avec Dominique Cardon, spécialiste des teintures anciennes, plongez dans l’univers haut en couleur des teinturiers languedociens du XVIIIe siècle. Échantillons d’époque, archéologie expérimentale, colorimétrie… Louis XIV et Jean-Baptiste Colbert s’invitent aussi dans l’histoire pour montrer que leurs règles étaient loin d’être dépassées.

Dans le cadre du Cycle Nature . .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Discover the secrets of 18th-century natural dyes with Dominique Cardon, exploring history, archaeology, and colors.

L’événement CONFÉRENCE LES TEINTURIERS LANGUEDOCIENS Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34