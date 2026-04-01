Conférence »Les tiques » Tercillat
Conférence »Les tiques » Tercillat vendredi 24 avril 2026.
Tercillat
Conférence »Les tiques »
Salle communale Tercillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Conférence »Se prémunir contre les tiques en toutes situations »
vendredi 24 avril 2026
18h30 à la salle polyvalente
Participation libre, pas d’inscription préalable.
Renseignements
ccc.echalier@gmail.com .
Salle communale Tercillat 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ccc.echalier@gmail.com
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English : Conférence »Les tiques »
L’événement Conférence »Les tiques » Tercillat a été mis à jour le 2026-04-13 par Portes de la Creuse en Marche