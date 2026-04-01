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Conférence  »Les tiques » Tercillat

Conférence  »Les tiques » Tercillat

Conférence  »Les tiques » Tercillat vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Salle communale

Ville : 23350 Tercillat

Département : Creuse

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Tercillat

Conférence  »Les tiques »

Salle communale Tercillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Conférence  »Se prémunir contre les tiques en toutes situations »
vendredi 24 avril 2026
18h30 à la salle polyvalente
Participation libre, pas d’inscription préalable.

Renseignements
ccc.echalier@gmail.com   .

Salle communale Tercillat 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   ccc.echalier@gmail.com

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English : Conférence  »Les tiques »

L’événement Conférence  »Les tiques » Tercillat a été mis à jour le 2026-04-13 par Portes de la Creuse en Marche

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