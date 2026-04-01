Tercillat

Conférence »Les tiques »

Salle communale Tercillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Conférence »Se prémunir contre les tiques en toutes situations »

vendredi 24 avril 2026

18h30 à la salle polyvalente

Participation libre, pas d’inscription préalable.

Renseignements

ccc.echalier@gmail.com .

Salle communale Tercillat 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ccc.echalier@gmail.com

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English : Conférence »Les tiques »

L’événement Conférence »Les tiques » Tercillat a été mis à jour le 2026-04-13 par Portes de la Creuse en Marche