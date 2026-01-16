Conférence L’expansion de l’Univers de la naine blanche à l’énergie noire Brioude
Conférence L’expansion de l’Univers de la naine blanche à l’énergie noire Brioude jeudi 14 mai 2026.
Conférence L’expansion de l’Univers de la naine blanche à l’énergie noire
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 16:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Louis-Pierre SAYS, université de Clermont-Auvergne.
Ouverte à tous les publics.
.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Université pour Tous conference, hosted by Louis-Pierre SAYS, University of Clermont-Auvergne.
Open to all.
L’événement Conférence L’expansion de l’Univers de la naine blanche à l’énergie noire Brioude a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne