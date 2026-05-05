Conférence L’histoire (r)évolutionnaire d’homo sapiens Archéologis Laussonne

Laussonne

Conférence L’histoire (r)évolutionnaire d’homo sapiens

Archéologis 301 route des Coustilles Laussonne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Conférence sur l’évolution de l’Homme (Homo sapiens) par Antoine Souron (Maitre de Conférences à l’Université de Bordeaux).

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Archéologis 301 route des Coustilles Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60

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English :

Lecture on the evolution of Man (Homo sapiens) by Antoine Souron (Associate Professor at Bordeaux University).

L’événement Conférence L’histoire (r)évolutionnaire d’homo sapiens Laussonne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal