Conférence L’histoire (r)évolutionnaire d’homo sapiens Archéologis Laussonne
Conférence L’histoire (r)évolutionnaire d’homo sapiens Archéologis Laussonne jeudi 20 août 2026.
Laussonne
Conférence L’histoire (r)évolutionnaire d’homo sapiens
Archéologis 301 route des Coustilles Laussonne Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Conférence sur l’évolution de l’Homme (Homo sapiens) par Antoine Souron (Maitre de Conférences à l’Université de Bordeaux).
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Archéologis 301 route des Coustilles Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60
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English :
Lecture on the evolution of Man (Homo sapiens) by Antoine Souron (Associate Professor at Bordeaux University).
L’événement Conférence L’histoire (r)évolutionnaire d’homo sapiens Laussonne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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